فيلم عن فرقة «كوين» في دور السينما يناير المقبل

المصدر: باريس - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد تايلور سويفت وبيونسيه، سيُعرض فيلم لحفلة أحيتها فرقة «كوين» في مونتريال عام 1981، في صالات السينما المجهزة بتقنية آي ماكس بين 18 و21 يناير.

وذكر بيان مشترك لشركتي «آي ماكس» التي توفّر تجربة انغماسية و«باثيه لايف» الموزِّعة للأعمال الثقافية في دور السينما، أنها «المرة الأولى» التي ستُعرض فيها حفلة موسيقية لفرقة «كوين» التي كان قائدها المغني الراحل فريدي ميركوري في السينما.

وكانت الحفلة التي تحمل عنوان «كوين روك مونتريال» قد صدرت سابقاً عبر أشرطة فيديو وأقراص «دي في دي». وينطلق هذا الحدث الموسيقي بأداء مميز لأغنية «وي وِل روك يو»، ويتضمن أغاني كثيرة، بينها «سمبادي تو لاف» و«أندر بريشر» و«وي آر ذي تشامبيينز».

ونقل البيان عن عازف الغيتار براين ماي في الفرقة قوله: «لم ندرك آنذاك أن هذا الفيلم قد وثّق إحدى أهم حفلات كوين الموسيقية خلال مرحلة مجدنا على المسرح».

وكان المخرج يركّز خلال التصوير على فريدي، موفّراً بذلك «الشريط المصوّر الأهم» للمغني وهو «في كامل قوّته».

ومن المقرر عرض فيلم «كوين روك مونتريال» في 450 صالة سينما مجهزة بتقنية آي ماكس في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا والبرازيل والمكسيك.