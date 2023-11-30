فيلم «رحلة» مغامرات في قالب كوميدي شيق

المصدر: دبي - البيان

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رحلة شيقة مملوءة بالمغامرات، يقدمها فيلم «رحلة»، في موسم الأعياد المقبل، فتنطلق عروض الفيلم في فوكس سينما بدبي والإمارات عموماً، ليسافر بالجمهور في عالم متعة فريدة، عبر القالب الكوميدي الجديد المملوء بالحركة، وسيتم أيضاً عرض الفيلم بنسخة مدبلَجة إلى العربية يتم تقديمها باللهجة المصرية المتميّزة.

يحكي فيلم «رحلة» قصّة عائلة البط مالرد التي تعيش حياة روتينية هادئة، وبينما يكون الأب ماك مقتنعاً بضرورة إبقاء عائلته آمنة دائماً في بركتها في نيو إنغلاند، فإن الأم بام تتمتّع بالحماس والرغبة في تغيير هذا الواقع وتشجيع أولادهما – المراهق داكس والابنة غوين – على الخروج ورؤية العالم الواسع.

وبعد أن تحطّ عائلة بط مهاجِرة في بركتهم فترة وجيزة وتخبرهم قصصاً مشوّقة عن أماكن بعيدة، تتمكّن بام من إقناع زوجها ماك بالانطلاق في رحلة عائلية عبر مدينة نيويورك باتجاه جامايكا الاستوائية.

ويرتكز فيلم رحلة على سيناريو مايك وايت الفائز بجائزة إيمي ومؤلِّف مسلسل The White Lotus، وهو يضم مجموعة من النجوم الكوميديين وعلى رأسهم كومايل نانجياني المرشَّح لجائزتَي الأوسكار وإيمي (أفلام The Big Sick، Eternals) بدور الأب ماك مالرد القلق؛ والنجمة إليزابيث بانكس المرشَّحة لجائزة إيمي بدور الأم بام.