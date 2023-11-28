«هانغر غايمز» يواصل تصدر شباك التذاكر

المصدر: لوس أنجليس ـــ أ ف ب

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حافظ فيلم «ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس» على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، متقدّماً على فيلم «نابوليون» الجديد للمخرج ريدلي سكوت.

وحقق العمل، وهو الخامس من سلسلة أفلام «هانغر غايمز»، 42 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الشكر، بحسب التقديرات التي نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد.

وتأتي إيرادات مُتصدّر الترتيب أعلى بعشرة ملايين دولار مما حققه فيلم «نابليون» الذي بدأ عرضه الأربعاء، وحل هذا العمل الممتد ساعتين و39 دقيقة ثانياً.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب «ويش» («Wish») التحريكي الجديد من إنتاج «ديزني»، وحقق هذا الفيلم الذي يحتفي بمرور مئة عام على إنشاء هذه الاستوديوهات وتطوّرها، 31,7 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع التي امتدّت خمسة أيام.