افتتاح الدورة العشرين لمهرجان مراكش الدولي للفيلم

المصدر: الرباط - رويترز

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رفع الستار مساء الجمعة عن الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي ستستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وأقيم حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات وسط مراكش، ويضم أعضاء لجنة التحكيم جيسيكا تشاستين، الممثلة الأمريكية الحائزة جائزة أوسكار، والممثلة الإيرانية زهراء أمير، والممثلة الفرنسية كامي كوتان، والممثل والمخرج الأسترالي جويل إجيرتون، والمخرجة البريطانية جوانا هوك، والمخرج السويدي مصري الأصل طارق صالح، والكاتبة الفرنسية مغربية الأصل ليلى السليماني. وتشمل المسابقة الرسمية للمهرجان 14 فيلماً.

ودعت جيسيكا تشاستين إلى «ضرورة تسخير الفن السينمائي لرفع مستوى الوعي في العالم ومطالبة السياسيين بالتغيير».

وقرر منظمو هذه الدورة إلغاء كل أشكال الاحتفالات، وخاصة فقرة البساط الأحمر والعروض المجانية التي كان يقيمها المهرجان في ساحة «جامع الفنا» الشهيرة، وذلك تضامناً مع غزة، التي تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ أكثر من شهر.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الممثل الدنماركي مادس ميكلسن، الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان كأحسن ممثل.

وعبر ميكلسن عن فرحته بهذا التكريم، وقال إنه يهديه إلى كل من عمل معهم طوال مشواره الفني. ومن المنتظر أن يكرم المهرجان في هذه الدورة أيضاً الممثل المغربي فوزي بنسعيدي.

وعرض مساء الجمعة أيضاً الفيلم الأمريكي «قاتل مستأجر» لمخرجه ريتشارد لينكليتر، ضمن فعاليات افتتاح المهرجان.

ومن المنتظر أن يعرض في هذه الدورة 75 فيلماً من 36 بلداً، كما ستشهد هذه الدورة لقاءات فكرية وندوات وحوارات، من بينها حوارات حرة مع عشرة من كبرى الأسماء في السينما العالمية، من بينهم الممثل والمخرج الأسترالي سايمون بيكر، والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي، والمخرج الفرنسي برتران بونيلو، والممثل الأمريكي وليام دافو، والمخرج الهندي أنوراج كاشياب، والمخرجة اليابانية نعومي كاواسي، والمخرج الدنماركي مادس ميكلسن.