«ثلاثة» للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة يعرض للمرة الأولى

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيعرض الفيلم السينمائي الأول للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة «ثلاثة» لأول مرة على العالم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة في المملكة العربية السعودية.

وينطلق المهرجان 30 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 9 ديسمبر المقبل. وسيكون فيلم «ثلاثة» هو الفيلم السينمائي الوحيد المشارك في المهرجان من إخراج مبدعة إماراتية.

دراما

ويحظى الفيلم بدعم طيران الإمارات، ويعد «ثلاثة» من ضمن الدراما النفسية، وقد شارك في كتابته بن ويليامز، وهو من بطولة الممثل البريطاني جيفرسون هول، المعروف خصيصاً بأدواره في فيلم «كريستوفر نولان»، ومسلسل «House of the Dragon»، الذي نال استحسان النقاد.

ويضم طاقم العمل الممثلة فاتن أحمد، ونورا العبد، والممثل الإماراتي المخضرم مرعي الحليان، ومهند بن هذيل، ولأول مرة الممثل الإماراتي الصاعد سعود الزرعوني.

ويدور فيلم «ثلاثة» حول رحلة أم استثنائية تخوضها لإنقاذ ابنها.

وقد تم تصوير هذا الفيلم المستقل في تايلاند والإمارات على مدار 24 يوماً، وهو من إنتاج سلطان سعيد الدرمكي، ودانييل زيريلي، وجان تشارلز ليفي، ونايلة الخاجة، إلى جانب المنتجين التنفيذيين لفيلم «ثلاثة»، وهم: منى عيسى القرق، وجيفرسون هول، وسيدهارث ثاكر، وراسيك ثاكر.

خطوة

وفي هذه المناسبة، قالت الخاجة: «يشرفني أن يدعم طيران الإمارات فيلمي السينمائي الأول، إذ لا تعد هذه الخطوة الاستثنائية بمثابة تأييد لرؤيتي الفنية فحسب، بل تظهر أيضاً التزام طيران الإمارات الدائم بدعم المواهب الإماراتية والحرص على إيصال أصواتنا من خلال أعمالنا الفنية. بدعمهم تمكّنا من احتضان روح الإبداع الجماعية الموجودة لدى طاقم الفيلم الرائع المكوّن من 250 فناناً موهوباً اجتمعوا معاً لتحقيق هذه الرؤية».

وأضافت: «يسعدني أن أشارككم من خلال الفيلم الأداء الذي قدمه جيفرسون هول وسعود الزرعوني، الذي يصوّر بشكل جميل الاختلافات الثقافية بين الشرق والغرب مع النظر عن قرب إلى احتياجاتنا الإنسانية المشتركة كبشر من حيث التعافي والتواصل». يعد «ثلاثة» أول فيلم روائي طويل لنايلة الخاجة، الذي يقدم تجربة سينمائية آسرة. إضافة إلى ذلك، تعمل المخرجة على مشروعها القادم، وهو فيلم بعنوان «باب».