فيلم «وداعاً جوليا» يحقق نجاحات مهمة في عروضه بدور السينما المصرية

المصدر: القاهرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

منذ انطلاقة الفيلم السوداني «وداعاً جوليا»، للمخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلاء، في دور العرض المصرية يوم 25 أكتوبر، وهو يشهد إقبالاً جماهيرياً لافتاً للأنظار، حيث حصل على عروض كاملة العدد، ومن المقرر أن يستمر الاحتفاء بالفيلم وبطاقم عمله، حيث سيقام عرض للفيلم يوم غد، السبت 28 أكتوبر في سينما زاوية، الساعة 7 مساءً، بحضور المخرج محمد كردفاني والمنتجين أمجد أبو العلاء ومحمد العمدة والبطلين إيمان يوسف ونزار جمعة، إذ ستجري مناقشة مع الجمهور بعد الفيلم.

وكانت عروضه قد انطلقت في 12 سينما في جميع أنحاء الجمهورية أضيفت إليها بعد ذلك 7 سينمات أخرى ليصبح مجموع دور العرض 19، وهي:

سينما VOX - مول مصر، سينما أركان - الشيخ زايد، سينما الزمالك (يوم الثلاثاء حفلة ٧ م)، سينما زاوية - وسط البلد، جلاكسي المنيل، سينما الهرم، بوينت ٩٠ - التجمع الخامس، سينما جلاكسي كايرو فيستفال سيتي، سينما الرحاب، سينما مدينتي، سين سينما - District 5، ارابيلا سي سينما، جلاكسي المعادي، سينما جولف سيتي - العبور، سي سينما - الجونة، سينما أمير - الإسكندرية، سينما مترو - الإسكندرية، جالكسي مول - طنطا.

على الجانب الإعلامي، نال الفيلم إشادة كبيرة. إذ كتب الناقد طارق الشناوي: «المخرج محمد كردفانى نسج فيلمه بعمق وإبداع، منح الفيلم مزاجاً واحداً محافظاً على الهامش المقنن من الشاعرية التي تغلف الأحداث، كما أن لديه القدرة على تقنين فن قيادة ممثل، ليبرع الجميع بمن فيهم الطفل في الأداء». فيما كتب ستيفن ساتيو في موقع The Moveable Fest: «برع الفيلم في التعبير عن الكثير من الأشياء في مساحة ضيقة وبعدد قليل من الشخصيات».

«وداعاً جوليا» من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز، وتتولى شركة MAD Solutions المبيعات الدولية للفيلم. كما يشارك في الإنتاج باهو بخش وصفي الدين محمود (RED STAR/ مصر) ومايكل هينريكس Die Gesellschaft DGS)/ ألمانيا)، وخالد عوض ومحمد كردفاني (Klozium Studios/ السودان)، ومارك إرمر (Dolce Vita Films/ فرنسا)، وفيصل بالطيور (Cinewaves/ السعودية) وعلي العربي (Ambient Light/ مصر) وأدهم الشريف (CULT/ مصر) وإسراء الكوقلي هاغستروم (Riverflower/ السويد).