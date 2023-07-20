ارتفاع عدد مشتركي نتفليكس بعد التضييق على تعدد مستخدمي كلمة المرور

المصدر: د ب أ

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ارتفع عدد المشتركين في منصة نتفليكس الأمريكية لبث مواد الترفيه عبر الإنترنت في أعقاب بدء حملة ضد تعدد مستخدمي الحساب الواحد.

وقالت شركة نتفليكس إن عدد المشتركين ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 9ر5 مليون مشترك ليصل إلى أكثر من 238 ميون مشترك.

ومنذ مايو الماضي اتخذت نتفليكس إجراءات صارمة ضد اشتراك أكثر من مستخدم في استخدام الحساب الواحد بعيدا عن مسكن المستخدم الفعلي في أكثر من 100 دولة بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا.

وتعتمد المنصة على جعل المستخدمين يدفعون مبالغ إضافية مقابل تعدد مستخدمي الحساب الواحد بدلا من إلغاء الخدمة لهم.

وفي الوقت نفسه زادت مبيعات المنصة في كل المناطق مقارنة بالفترة السابقة على بدء العملة.

وزادت إيرادات نتفليكس خلال الربع الثاني بشكل عام بنسبة 7ر2% إلى نحو 2ر8 مليار دولار، في حين زادت الأرباح إلى 49ر1 مليار دولار مقابل 44ر1 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي.