ديزني تحدد موعد عرض فيلم «حرب النجوم» الجديد

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة والت ديزني أمس الثلاثاء أن الجزء الجديد من سلسلة أفلام (ستار وورز) "حرب النجوم" سيصل إلى دور العرض في عام 2026، لكنها قالت إنها ستؤجل إطلاق الأجزاء الثلاثة التالية من سلسلة أفلام جيمس كاميرون الشهيرة (أفاتار).

كما أرجأت الشركة مواعيد عرض فيلمي (ثاندربولتس) "الصواعق" و(بليد) "الشفرة"، وهما من إنتاج مارفل، بسبب الإضراب المستمر لكتاب هوليوود.

وكتب جون لانداو منتج (أفاتار) على تويتر أن صناع الأفلام يحتاجون إلى مزيد من الوقت لإكمال الأجزاء الثالث والرابع والخامس من سلسلة أفلام الخيال العلمي التي تدور أحداثها حول قمر باندورا الخيالي.

وتم تحديد موعد عرض الجزء الثالث من (أفاتار) في ديسمبر 2025، وكان من المقرر طرحه في البداية في ديسمبر 2024. ومن المقرر عرض الجزء الرابع من السلسلة في ديسمبر 2029 والخامس في ديسمبر 2031.

وكتب لانداو على تويتر "كل جزء من فيلم أفاتار هو مشروع مثير لكنه ملحمي ويستغرق وقتا للوصول إلى مستوى الجودة الذي نسعى إليه كمخرجين وينتظره الجمهور... يعمل الفريق بجد ويتوق بشدة لعودة جمهور باندورا في ديسمبر 2025".

ومن المقرر عرض الجزء الجديد من "حرب النجوم" في ديسمبر 2026، وهو أحد جزئين سيُعرضان في ذلك العام.

وتم تأجيل عرض فيلم (بليد) "الشفرة" لمدة خمسة أشهر حتى فبراير 2025، وتأجيل (ثاندربولتس) "الصواعق" إلى ديسمبر 2024 بعد أن كان محددا عرضه في يوليو من ذلك العام.