القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار لعام 2023

المصدر: رويترز

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أعلنت جوائز الأوسكار في نسختها الخامسة والتسعين خلال حفل بمدينة لوس انجليس الأمريكية يوم الأحد نقلته قناة (إيه.بي.سي) التلفزيونية على الهواء مباشرة. وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز السينمائية المرموقة لعام 2023:

* أفضل فيلم

(إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"

* أفضل ممثلة

ميشيل يوه عن فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"

* أفضل ممثل

برندان فريزر عن فيلم (ذا ويل) "الحوت"

* أفضل مخرج

دانيال كوان ودانيال شاينرت عن فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"

* أفضل ممثل مساعد

كي هوي كوان عن فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"

* أفضل ممثلة مساعدة

جيمي لي كيرتس عن فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"

* أفضل فيلم دولي

(أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، ألمانيا

* أفضل فيلم رسوم متحركة طويل

(جييرمو ديل توروز بينوكيو) "بينوكيو لجييرمو ديل تورو"

* أفضل فيلم وثائقي طويل

"نافالني"

* أفضل سيناريو أصلي

(إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت" من تأليف دانيال كوان ودانيال شاينرت

* أفضل سيناريو مقتبس

(ويمين توكينج) "حديث نسائي" لسارة بولي

* أفضل موسيقى تصويرية

(أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" لفولكر بيرتلمان

* أفضل أغنية

"ناتو ناتو" من فيلم (آر.آر.آر)، ألحان إم.إم. كيرافاني وكلمات تشاندرابوزي

* أفضل تصوير سينمائي

جيمس فريند عن فيلم (أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"

* أفضل مؤثرات بصرية

(أفاتار: ذا واي أوف ووتر) "أفاتار: طريق الماء"

* أفضل هندسة صوتية

(توب جن: مافريك)

* أفضل مونتاج

(إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"

* أفضل تصميم إنتاج

(أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"

* أفضل تصميم أزياء

روث كارتر عن فيلم (بلاك بانثر: واكاندا فور إيفر) "النمر الأسود: واكاندا إلى الأبد"

* أفضل مكياج وتصفيف شعر

(ذا ويل) "الحوت"

* أفضل فيلم وثائقي قصير

(ذا إليفانت ويسبيررز) "مربو الفيل"

* أفضل فيلم قصير

(آن آيريش جودباي) "وداع أيرلندي"

* أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

(ذا بوي، ذا مول، ذا فوكس آند ذا هورس) "الولد والخلد والثعلب والحصان"