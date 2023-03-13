(إفري ثينج.. إفري وير) يفوز بأوسكار أفضل فيلم وثلاث من جوائز التمثيل

المصدر: رويترز

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فاز فيلم المغامرات (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت" اليوم الاثنين بجائزة أفضل فيلم خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وفاز الممثل برندان فريزر بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم (ذا ويل) "الحوت" الذي أدى فيه دور رجل شديد السمنة يحاول إعادة التواصل مع ابنته، فيما فازت ميشيل يوه بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت" حيث قدمت دور امرأة تتنقل بين الأكوان المختلفة.

وفاز الفيلم الحربي (أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وتدور أحداث فيلم (أول كوايت) الذي تعرضه منصة نتفليكس حول أهوال حرب الخنادق بعين جندي شاب كان متحمسا للقتال في بادئ الأمر.

وتوجه مخرج الفيلم إدوارد برجر بالشكر لبطل الفيلم الشاب فيلكس كامرير الذي وقف إلى جواره على المسرح لتسلم الجائزة.

وفاز الفيلم أيضا بأوسكار أفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصوير سينمائي.

وكانت جائزة أفضل ممثل مساعد من نصيب الممثل كي هوي كوان عن دوره في فيلم (إيفري ثينج.. إيفري وير). وفازت جيمي لي كيرتس بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم نفسه.

وانهمر الدمع من عيني كوان المولود في فيتنام وهو يتسلم جائزته وقبّل تمثال الأوسكار الذهبي على مسرح دولبي في لوس انجليس.

وقال "بدأت رحلتي في قارب.. قضيت عاما في مخيم للاجئين وبشكل ما انتهى بي الحال هنا على خشبة أكبر مسارح هوليوود".

وفاز فيلم (بينوكيو لجييرمو ديل تورو) "جييرمو ديل توروز بينوكيو" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم (نافالني) الذي تدور أحداثه حول تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في واقعة كادت أن تودي بحياته.