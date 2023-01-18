بدءاً بالنمر الأسود والرجل النملة.. "مارفل" تعود إلى الصين

المصدر: رويترز

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أعلنت مارفل ستوديوز التابعة لشركة والت ديزني أمس الثلاثاء عن موعدي إطلاق فيلمي "بلاك بانثر" (النمر الأسود) و"آنت مان" (الرجل النملة) بالصين في فبراير، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات التي تسمح فيها الدولة الشيوعية بدخول أفلام مارفل دور السينما.

فقد أعلنت مارفل عبر شبكة التواصل الاجتماعي الصينية ويبو أن فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فويفر" (النمر الأسود: واكاندا للأبد) سيكون في دور العرض الصينية في السابع من فبراير، ويليه عرض فيلم "آنت مان آند ذا واسب: كوانتومانيا" (الرجل النملة والدبور: كوانتومانيا) في 17 فبراير.

و"آنت مان آند ذا واسب: كوانتومانيا" هو ثالث فيلم عن البطل الخارق الذي يمكنه أن يتقلص إلى حجم حشرة، وسيعرض في نفس اليوم بالصين مع الولايات المتحدة.

أما "واكاندا فويفر"، فهو جزء جديد من فيلم 2018 الرائد "بلاك بانثر"، والذي ظهر لأول مرة بدور العرض العالمية في نوفمبر.

كلفت خسارة السوق الصينية في السنوات الأخيرة ديزني عشرات الملايين من الدولارات.

وحصد فيلم "بلاك بانثر" الأول 105 ملايين دولار في دور العرض الصينية، بينما حقق فيلم "آنت مان" الثاني 121 مليون دولار، بحسب بوكس أوفيس موجو.

وسيكون الفيلمان اللذان يعرضان في فبراير أول أفلام مارفل عرضا في الصين منذ فيلم "سبايدر مان: فار فروم هوم" في يوليو 2019.