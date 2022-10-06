مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يطلق دورة محمود حميدة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورته الثامنة والثلاثين أمس الأربعاء تحت شعار (اضحك للسينما) والمهداة إلى الممثل المصري محمود حميدة.

وقال الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن حميدة يملك رصيدا كبيرا من الأفلام يتجاوز 63 فيلما، منها أفلام من بين أهم 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، كما أنتج عددا من الأفلام وأصدر مجلة (الفن السابع) المتخصصة في السينما.

كما كرم المهرجان في الافتتاح، الذي أقيم بمسرح مكتبة الإسكندرية، المغنية اليونانية المصرية أليستيس بروتولسالتي والممثلة الفرنسية ماريان بورجو والممثلة الأمريكية المولودة في مصر نورا أرماني والمخرج المصري محمد عبد العزيز والممثلة دنيا سمير غانم والمخرج سعيد حامد والإذاعي إمام عمر والمنتج وجيه الليثي.

تشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان 14 فيلما ليس من بينها أي فيلم مصري، بينما يرأس لجنة التحكيم المخرج المصري خيري بشارة وتضم في عضويتها المخرج الفرنسي برايس كوفين والمخرجة الإيطالية جوليانا جامبا والممثل السوري أحمد الأحمد والسيناريست ميروسلاف مانديتش من البوسنة.

أما مسابقة الأفلام القصيرة، فتضم 21 فيلما، وتتنافس في مسابقة (نور الشريف للفيلم العربي الطويل) عشرة أفلام ليس من بينها أيضا أي فيلم مصري، وتشمل مسابقة أفلام الطلبة 31 فيلما.

ويعرض المهرجان ستة أفلام بين وثائقية وقصيرة في قسم البانوراما وثلاثة أفلام قصيرة ضمن برنامج أفلام وزارة التضامن الاجتماعي.

وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم المصري (برسوم يبحث عن وظيفة) من تأليف وإخراج محمد بيومي وإنتاج العام 1923.

ويحتفي المهرجان، الذي يمتد حتى العاشر من أكتوبر، بمرور 50 عاما على رحيل الممثل إسماعيل يس ومرور 50 عاما على رحيل المخرج فطين عبد الوهاب ومرور 40 عاما على رحيل مديرة التصوير أبية فريد، والذكرى المئوية لميلاد المونتير سعيد الشيخ والذكرى المئوية لميلاد الموسيقار علي إسماعيل.