"ذا وومان كينج" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

المصدر: رويترز

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تصدر فيلم الحركة التاريخي الجديد "ذا وومان كينج" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، مطلع الأسبوع بإيرادات بلغت 19 مليون دولار.

والفيلم بطولة فيولا ديفيس وثوسو مبيدو ولاشانا لينش وجون بويجا ومن إخراج جينا برنس-بيثوود.

وتراجع فيلم الرعب والإثارة "باربريان" من المركز الأول إلى المركز الثاني مسجلاً 6.3 ملايين دولار.

والفيلم بطولة جورجينا كامبل وبيل سكارسجارد وجاستين لونج ومن إخراج زاك كريجر.

وجاء فيلم الرعب الجديد "بيرل" في المركز الثالث بإيرادات بلغت 3.1 ملايين دولار.

والفيلم بطولة ميا جوث وديفيد كورينسويت ومن إخراج تي وست.

واحتل الفيلم الكوميدي الجديد "سي هاو ذاي رن" المركز الرابع محققاً 3.1 ملايين دولار.

والفيلم بطولة سام روكويل وسيرشا رونان وأدريان برودي ومن إخراج توم جورج.

وتراجع فيلم الحركة "بوليت ترين" من المركز الثالث إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 2.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة براد بيت وجوي كينج وأندرو كوجي ومن إخراج ديفيد ليتش.