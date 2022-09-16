"ديزني" تسحب "روج سكوادرون" أحدث أفلام "حرب النجوم" من قائمة العام المقبل

المصدر: رويترز

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سحبت شركة والت ديزني أمس الخميس فيلم "روج سكوادرون" أي (السرب المارق)، وهو أحد أفلام سلسلة "ستار وورز" (حرب النجوم)، من جدول أفلام العام القادم، ولم تذكر متى ستُصدر فيلما جديدا في سلسلة أفلام الفضاء الناجحة.

كان من المفترض أن يكون (روج سكوادرون) أول فيلم من أفلام "حرب النجوم" يُعرض في دور السينما منذ عرض فيلم "ذا رايز أوف سكاي ووكر" أي (صعود سكاي ووكر) لأول مرة في ديسمبر 2019.

والمعروف أن مخرجة الفيلم هي باتي جينكينز، مخرجة فيلم "واندر وومان" (المرأة المعجزة). كان الفيلم قد تأجل في السابق من العام 2022 إلى ديسمبر 2023 بسبب تضارب مواعيد جينكينز.

ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق على سبب سحب الفيلم من قائمة أفلام العام المقبل.

وبثت ديزني العديد من عروض (حرب النجوم) التلفزيونية في السنوات القليلة الماضية على خدمة البث المباشر ديزني+. وسيذاع مسلسلها المقبل "أندور" لأول مرة يوم الأربعاء.