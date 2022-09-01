مشاركة 11 فيلماً في المهرجان الدولي للسينما والهجرة بوجدة

المصدر: رويترز

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يتنافس 11 فيلما من تسع دول على جوائز الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة، الذي ينطلق منتصف شهر سبتمبر بمدينة وجدة في شرق المملكة المغربية.

وجاء في بيان للمنظمين اليوم الأربعاء أن الأفلام المشاركة تأتي من المغرب وتونس ومصر وسوريا وتركيا وروسيا وفرنسا والعراق وبلجيكا، وتتوزع على مسابقتين، إحداهما للأفلام الروائية الطويلة، والأخرى للأفلام القصيرة.

تنظم المهرجان جمعية التضامن للتنمية والهجرة بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمركز السينمائي المغربي، بدعم من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج.

ينطلق المهرجان في الرابع عشر من سبتمبر بمسرح محمد السادس في وجدة تحت شعار (السينما قاطرة للوساطة الاجتماعية) بحضور عدد من الفنانين والنقاد وصناع السينما ويستمر حتى السابع عشر من الشهر ذاته.

وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة المخرج المغربي المقيم بفرنسا عهد محمد بن سودة وتضم في عضويتها المخرج المغربي المقيم بسويسرا محسن بصري والمنتجة البلجيكية بفاف صابرينا.

ويكرم المهرجان في دورته الجديدة المخرج والممثل المغربي عبد الكريم قيسي، والممثل كامل كينزو، والمخرجة الفرنسية سيمون بيتون، والممثلة المغربية المقيمة بإسبانيا ابتسام مكروني.

ويشمل برنامج المهرجان عددا من الورش التدريبية وندوة فكرية، بالإضافة إلى محاضرة عن "التجربة السينمائية للمغاربة عالميا".