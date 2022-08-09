وفاة نجمة فيلم "غريس" الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاماً

المصدر: رويترز

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توفيت المغنية والممثلة أوليفيا نيوتن-جون، التي صعدت إلى قمة قوائم موسيقى البوب ​​العالمية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، أمس الاثنين عن عمر ناهز 73 عاما داخل منزلها في جنوب كاليفورنيا.

وتم الإعلان عن وفاة الفنانة، التي وُلدت في بريطانيا ونشأت في أستراليا، بنشر صورة على حسابها على إنستغرام مصحوبة بتعليق أنها "رحلت بسلام" في منزلها الريفي "محاطة بالعائلة والأصدقاء".

كانت نيوتن-جون، الحائزة على أربع جوائز جرامي، قد كشفت قبل عدة سنوات عن إصابتها بسرطان الثدي الذي تفاقم وانتشر إلى ظهرها مما أجبرها على إلغاء عدة عروض.

وقبل 25 عاما، خضعت نيوتن-جون لعملية استئصال جزئي للثدي وشرعت في إنشاء مرفق لأبحاث علاج السرطان في أستراليا.

وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة وصارت نجمة عالمية بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة.

اشتهرت نيوتن-جون بأنها بطلة فيلم (غريس) الغنائي الشهير، الذي عُرض العام 1978، وأدت فيه مع جون ترافولتا أغنيتهما الشهيرة (يو آر ذا ون آي وانت) "أنت من أريده" التي صارت من أكثر الأغنيات مبيعا على مستوى العالم.