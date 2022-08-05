"ليدي جاجا" تلمّح إلى أنها ستقوم بدور في "الجوكر 2"

المصدر: رويترز

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أكدت نجمة موسيقى البوب والممثلة الشهيرة ليدي جاجا أمس الخميس على ما يبدو أنها من بين فريق التمثيل في الجزء الثاني المنتظر لفيلم (الجوكر) من خلال نشر إعلان تشويقي موسيقي على تويتر.

ويصور المقطع التشويقي الموسيقي ظل اثنين من الراقصين على أنغام أغنية (تشيك تو تشيك) مع اسمي فينيكس وجاجا يومضان على الشاشة.

ومن المقرر أن يحتفظ الممثل الشهير واكين فينيكس بدور البطولة في فيلم الجوكر في الجزء الثاني المقرر عرضه في أكتوبر 2024.

وحصل فينكس على الأوسكار عن دوره في الجزء الأول من الجوكر الذي بدأ عرضه العام 2019 ويروي قصة حياة العدو اللدود للبطل الخارق (باتمان) أو "الرجل الوطواط".

ولم تقدم شركة وارنر براذرز بعد المزيد من التفاصيل عن الجزء الثاني. لكن مجلة فارايتي في هوليوود ذكرت أن الجزء الجديد سيكون موسيقيا وأنه من المتوقع أن تلعب فيه ليدي جاجا دور هارلي كوين شريكة الجوكر في المؤامرة.