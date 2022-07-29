بدء عرض مسلسل "بيت التنين" في هوليوود

المصدر: رويترز

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احتشد نجوم مسلسل (هاوس أوف ذا دراجون) "بيت التنين" في لوس انجلوس لحضور العرض الأول للمسلسل وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وتدور أحداث المسلسل قبل 200 عام من أحداث (جيم أوف ثرونز) "صراع العروش" وهو مسلسل خيالي من القرون الوسطى تحول إلى ظاهرة من خلال ثمانية أجزاء عرضت حتى نهاية العام 2019.

وقال ريان كوندال وهو أحد كتاب المسلسل "الموضوع الأبرز هنا هو أنها قصة عن عائلة مقسمة. إنها تدور عن عائلة واحدة تمزق نفسها من الداخل".

وتبدأ أحداث المسلسل بمداولات يجريها الملك فيسريس تارجاريان، الذي يلعب دوره بادي كونسيدين، لاختيار وريثه بين شقيقه الأمير دايمون (مات سميث) أو ابنته الأميرة راينيرا (إيما دارسي).

ومع ذلك، يظهر منافس ثالث على العرش، حيث تلعب أوليفيا كوك دور أليسينت هايتاور، الصديقة المقربة للأميرة راينيرا، والتي تزوجت الملك بعد وفاة زوجته أثناء الولادة.

وقالت كوك إنها استمتعت بالمشاهد المتوترة بينها ودارسي التي ظهرت في الإعلان الدعائي للمسلسل. وأضافت "إنه أمر ممتع للغاية بالنسبة لي لأن التمثيل في مواجهة إيما يشبه ممارسة الملاكمة مع مايك تايسون. أنا أحب زملائي كثيرا.. على الشاشة سيبدو أننا نكره بعضنا بعضا لكني أحبهم كثيرا".

أما بالنسبة لدارسي، فهذا هو أكبر دور لها حتى الآن لكنها مستعدة تماما للشهرة المفاجئة.

وقالت "أنا متحمسة حقا لعرض المسلسل أمام الجمهور. أما سيفعله ذلك لي في حياتي اليومية، لا يسعني التحدث عنه الآن ولكنني متحمسة حقا لمعرفة رأي الناس".

وسيبدأ عرض "بيت التنين" على شبكة (إتش.بي.أو) في 21 أغسطس.