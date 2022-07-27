"وحدنا سويا".. فيلم جديد من كتابة وإخراج وتمثيل كاتي هولمز

المصدر: رويترز

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يُطرح هذا الشهر في دور العرض فيلم (ألون توجيذر) "وحدنا سويا" من إخراج وكتابة وبطولة النجمة الأمريكية كاتي هولمز.

وتدور أحداث الفيلم، الذي تم تصويره بالتزامن مع توزيع أولى لقاحات كوفيد-19، حول شخصين لا تجمعهما سابق معرفة وانتهى بهما الحال بقضاء أسبوع معا في منزل مستأجر في شمال نيويورك بعد أن قاما بحجزه للمدة نفسها بطريق الخطأ.

ويتعامل الثنائي مع بعضهما البعض في البداية كعدوين، لكن سرعان ما تتوطد علاقتهما.

وقالت هولمز إن رؤية اسمها ثلاث مرات بين أفراد طاقم العمل منحها شعورا داخليا بالرضا.

وأضافت "إنه فيلمي الثاني الذي أخرجه وأشعر أنني أتعلم الكثير في كل مرة. ولذلك، لدي شعور خاص بالفخر لأنه فيلم يعبر عنا وكان هناك الكثير من التعاون بين أفراد العمل".

وسيطرح الفيلم في دور عرض محدودة في 22 يوليو وكذلك عبر خدمة مسبوقة الدفع في 29 يوليو.