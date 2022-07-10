"الصيف بأمل" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي

المصدر: د ب أ

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فاز فيلم إيراني- كندي بالجائزة الكبرى في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي، أحد أهم المهرجانات السينمائية في شرق أوروبا مساء أمس السبت.

ويعتبر فيلم "الصيف بأمل"، الذي أخرجته المخرجة صدف فروجي، دراما اجتماعية عن تحالف بين شابين يحاربان قوة السلطات والرفض من الأشخاص حولهم.

وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 25 ألف دولار.

وقالت فروجي لهيئة التحكيم "نحن نعيش في عالم ممتلئ بالعنف والتمييز. آمل أن تحقق قصصنا السلام والطمأنينة".

في غضون ذلك، تم منح جائزة المهرجان الخاصة للفيلم الإسباني "يجب أن تأتي وتراها"، من إخراج جوناس تروبا.

ومن بين الفائزين الآخرين، الممثل الأسترالي جيفري راش، الذي فاز بجائزة "كريستال جلوب" لإسهامه الرائع في صناعة السينما خلال مسيرته الفنية.

وذهبت جائزة رئيس المهرجان إلى كل من ممثل هوليوود بينيشيو ديل تورو والممثل السينمائي والمسرحي التشيكي بوليك بوليفكا.

يذكر أن مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، هو أكبر مهرجان سينمائي في جمهورية التشيك وأهم المهرجانات السينمائية في وسط وشرق أوروبا.ِ