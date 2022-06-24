الممثلة ييلا هازه تحصل على جائزة السينما الألمانية كأفضل صاحبة دور ثانوي

المصدر: د ب أ

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حصلت الممثلة الألمانية ييلا هازه على جائزة الفيلم الألماني لأفضل دور ثانوي نسائي.

تم تكريم الشابة البالغة من العمر 29 عاما مساء اليوم الجمعة لدورها في الدراما السوداء-البيضاء "عزيزي توماس" للمخرج أندرياس كلاينرت.

قدم الممثل أولريش توكور كأس لولا الذي يمثل كأس الجائزة لهازه.

دخل فيلم "عزيزي توماس" المنافسة مع اثني عشر عملا آخر تمثل معظم الترشيحات، ويحكي عن حياة المؤلف توماس براش (1945-2001).

وتلعب هازه فيه دور كاتارينا رفيقة توماس.

قالت هازه في حفل توزيع الجوائز "إن فيلم"عزيزي توماس" هو تذكير لي بأن أكون شجاعة".

تعتبر جائزة الفيلم الألماني أهم جائزة وطنية في صناعة السينما.

وتبلغ قيمة الجائزة الإجمالية حوالي ثلاثة ملايين يورو وهي أهم جوائز السينما في البلاد ولا تمنح إلا للإنتاج الجديد.

أدارت كاترين باورفايند الحفل، وتبثه القناة الأولى بالتلفزيون الألماني بتأخير زمني، وذلك في الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من هذه الليلة.

حضر حفل توزيع الجوائز نجوم مثل ماتياس شفايجهوفر، وروبي أو. في، وكستيا أولمان، ومارين كرومان وكذلك كيدا خضر رمضان.