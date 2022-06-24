افتتاح مهرجان ميونيخ السينمائي الـ 39

المصدر: د ب أ

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تحت شعار "أطلق العنان"، افتتح مهرجان ميونيخ السينمائي التاسع والثلاثين مساء أمس الخميس بعرض فيلم "كورساج"، معلنا انطلاق 10 أيام من العروض في أماكن مغلقة ومفتوحة حول عاصمة ولاية بافاريا الألمانية.

ومن المقرر أن يتم تشغيل عدة مئات من صالات العرض في حوالي اثني عشر مكانا في أماكن مفتوحة ومغلقة في جميع أنحاء المدينة، مع اختتام المهرجان في الثاني من يوليو المقبل، بمنح أفضل الجوائز في عدة تصنيفات لكل من الإنتاج السينمائي الدولي والألماني.

وسيتركز الاهتمام الرئيسي للعديد من عشاق الأفلام على ثلاث مسابقات: مسابقة سينماسترز لأفضل فيلم دولي بجائزة قيمتها 50 ألف يورو (52 ألفا و300 دولار) ويتسابق فيها 10 أفلام، ومسابقة سينفيغن لأفضل مخرج جديد بجائزة قيمتها 15 ألف يورو، ومسابقة سينريبليز، وهي جائزة جديدة قيمتها 10 آلاف يورو.