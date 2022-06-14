14 دولة تمنع عرض فيلم "لايتيير"

المصدر: رويترز

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قال مصدر إن شركة والت ديزني لم تتمكن من الحصول على إذن لعرض فيلمها الجديد من استوديوهات بيكسار (لايتيير) في 14 دولة في الشرق الأوسط وآسيا، كما يبدو من غير المرجح إطلاق الفيلم في الصين، أكبر سوق للسينما في العالم.

وقالت منتجة للفيلم إن السلطات في الصين طلبت حذف بعض المشاهد وهو ما رفضته ديزني، وتوقعت ألا يجري إطلاق الفيلم هناك أيضا.

ولم يمنح مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات فيلم الرسوم المتحركة Lightyear تصريحا لعرضه في دور السينما، وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة.

ويقدم الممثل الأمريكي كريس إيفانز بصوته الشخصية الرئيسية (باز لايتيير) "باز يطير"، وهي الشخصية الحركية المأخوذة عن سلسلة أفلام (توي ستوري) "حكاية لعبة".

وقالت جالين سوسمان منتجة فيلم (لايتيير) إن ديزني لم تتلق ردا من السلطات الصينية حول ما إذا كانت ستسمح بعرض الفيلم في دور السينما. لكنها أضافت أن صانعي الفيلم لن يدخلوا عليه أي تغييرات.