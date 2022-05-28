"الأسوأ" الفرنسي يفوز بالجائزة الأولى في "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي

المصدر: رويترز

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فاز الفيلم الفرنسي (ذا وورست ونز)"الأسوأ" بالجائزة الأولى في مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي أمس الجمعة.

وتدور أحداث الفيلم في ضواحي الطبقة العاملة بمدينة بولوني سور مير بشمال فرنسا ويحكي تحديات التمثيل في الشوارع ويتناول رد فعل المجتمع على وصول طاقم الفيلم للتصوير في المنطقة.

وتقام مسابقة "نظرة ما" بالتوازي مع المسابقة الرئيسية، السعفة الذهبية، والتي سيتم الإعلان عنها اليوم السبت. ويتم منح هذه الجائزة للأفكار المميزة والجريئة.

وفاز فيلم (جوي لاند)"أرض السعادة" الباكستاني بجائزة لجنة التحكيم.

ويمثل هذا الفيلم أول دخول لباكستان لمهرجان كان ويستهدف كسر القوالب النمطية المتعلقة بالنوع في باكستان وهو من إخراج سايم صادق.

وقالت ثروت جيلاني وهي إحدى نجمات الفيلم لرويترز إن عرض الفيلم في مدينة كان بدا وكأنه "حلم أصبح حقيقة". وأضافت أنها شعرت أن "الصراعات التي نواجهها كفنانين في باكستان تستحق كل هذا العناء".