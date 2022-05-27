"بريتني" بطلة فيلم "وور بوني" تفوز بـ "جائزة سعفة الكلب" في مهرجان كان

المصدر: رويترز

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ينتظر عشاق السينما حتى يوم غد السبت لمعرفة الفائز بجائزة السعفة الذهبية، وهي الجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي، لكن قبل يوم واحد من ذلك تم الإعلان عن الفائز بجائزة سعفة الكلب في المسابقة غير الرسمية للمهرجان السنوي.

تُوجت اليوم الجمعة بريتني بجائزة سعفة الكلب هذا العام بعد الظهور في فيلم (وور بوني) للمخرجة رايلي كيو، كأفضل كلب هذا العام.

لم تتمكن الكلبة بريتني، التي لعبت دور بيست، من حضور الحفل. وتسلمت كيو والمخرجة المشاركة جينا جاميل الجائزة عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا، وقالتا إنهما يشعران "بالامتنان كثيرا" لهذا التكريم.

تأسست هذه الجائزة في العام 2001 من قبل الصحفي السينمائي توبي روز، وتُمنح لأفضل الكلاب على الشاشة.