هاريسون فورد يكشف عن موعد طرح الجزء الخامس من سلسلة "إنديانا جونز"

المصدر: د ب أ

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أكد الممثل الأمريكي هاريسون فورد أن الجزء الخامس من سلسلة أفلام "إنديانا جونز" سيطرح في دور السينما في يونيو 2023.

وكشف الممثل المخضرم عن ذلك في أعقاب أداء حي للموسيقى التصويرية الشهيرة للفيلم، والتي هي من أعمال الملحن جون وليامز، في أنهايم بولاية كاليفورنيا، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وفي ظهور مفاجئ شارك فورد وليامز على خشبة المسرح وهنأه بعيد ميلاده التسعين، الذي احتفل به قبل وقت قريب وأخبره أن موسيقى سلسلة إنديانا جونز "تتبعني حيثما حللت".

وأضاف فورد أن أحدث إصدارات الفيلم، والتي سجل لحن أغنيتها وليامز، "أوشك على الانتهاء" وأنه "فخور حقا" به.

وقال إن الفيلم سيطرح في دور العرض في 30 يونيو 2023.