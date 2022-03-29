ماذا قالت أكاديمية جوائز الأوسكار عن صفعة ويل سميث لمقدم الحفل؟

المصدر: رويترز

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نددت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار الاثنين بصفع الممثل ويل سميث لمقدم الحفل كريس روك الليلة الماضية، وقالت إنها بدأت مراجعة رسمية للواقعة.

وخطى سميث خطوات مسرعة على خشبة المسرح وصفع روك بعدما أطلق الممثل الفكاهي مزحة على مظهر زوجة سميث.

وبعد أقل من ساعة، فاز سميث بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) أو "الملك ريتشارد".

وقالت الأكاديمية في بيان الاثنين إنها "تستنكر أفعال السيد سميث في حفل الليلة الماضية".

وأضافت "بدأنا مراجعة رسمية للواقعة وسنبحث مزيدا من الإجراءات والعواقب وفقا للوائح الداخلية ومعايير السلوك وقانون كاليفورنيا".