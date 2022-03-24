"أنا حر" يتوّج بجائزة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

المصدر: رويترز

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أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في مصر جوائز دورته الثالثة والعشرين، التي أسدل الستار عليها مساء أمس الأربعاء في حفل بسيط أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وقالت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، الذي ينظم المهرجان سنويا "كحلم جميل مرت الأيام سريعا، شاهدنا فيها الكثير من الأعمال السينمائية ذات القيمة الفنية الكبيرة، وتحاورنا من خلال العديد من الندوات والورش الإبداعية، واليوم نحتفل بختام هذا العرس الفني، ونحتفل أيضا بمبدعين جدد شاركوا بأفلامهم المتميزة".

فاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل (أنا حر) من بلجيكا للمخرجة لور بورتييه بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم (البحث عن الأحصنة) إنتاج مشترك بين هولندا والبوسنة والهرسك وفرنسا وإخراج ستيفان بافلوفيتش.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، التي ضمت 12 فيلما، ذهبت الجائزة لفيلم (تعديل) من صربيا للمخرج ديجان بتروفيتش وفاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم (أنيما.. أنيماي.. أنيمام) من إسبانيا إخراج جوليتا جاسروك وخوسيه بوشاديس مارتينز كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم (العربة السوداء) من قرغيزستان.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، التي ضمت 13 فيلما، فاز بالجائزة فيلم (كبير) من إيطاليا للمخرج دانيال بيني ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم (هيزيا) من فرنسا كما نوهت لجنة التحكيم بفيلمي (أول الصيف الأخير) من بولندا و(أمهات) من ليتوانيا.

وفي مسابقة أفلام التحريك التي ضمت 12 فيلما فاز بالجائزة فيلم (العازفون المنفردون) من فرنسا وحصل فيلم (لم يكن بورجوني) من فرنسا على جائزة لجنة التحكيم التي نوهت أيضا بفيلمي (الحلقة) إخراج بابلو بولدري و(سييرا) إخراج ساندر جوان.

ومنحت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) جائزتها للفيلم التسجيلي الطويل (صرة الصيف) إخراج سالم بلال من المغرب، كما نوهت بفيلم (البحار) إخراج لوسيا كاسوفا من سلوفاكيا.

وكان المهرجان الذي انطلق قبل أسبوع قد عرض 107 أفلام من 32 دولة وكرم في هذه الدورة المخرجين المصريين خيري بشارة وعواد شكري.