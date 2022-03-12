أليك بالدوين يتقدم بدعوى تحكيم ضد منتجي فيلم "راست"

المصدر: د ب أ

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تقدم الممثل أليك بالدوين بدعوى تحكيم ضد منتجي فيلم "راست" في محاولة لحماية نفسه من المساءلة القانونية وتغطية أتعاب المحاماة بعد مقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز في موقع تصوير الفيلم العام الماضي.

وزعم بالدوين أنه غير مسؤول عن وفاة هتشينز، التي أطلق النار عليها أثناء بروفات الفيلم وسعى إلى تعويض عن الأضرار وفقا للاتفاق مع المنتجين. كما قال إنه كان مشاركا فقط في القرارات الإبداعية ولم يكن مسؤولا عن سلامة الأسلحة أو التشغيل.

وفي الدعوى، أوضح بالدوين بالتفصيل أنه حاول التوصل إلى تسوية مع عائلة هتشينز.

وقال الممثل إنه اتخذ هذه المبادرة بالنيابة عن منتجي "راست" من أجل تعويض ماتيو هتشينز زوج هالينا وابنها.

وقال أيضا إنه تواصل مع فريق العمل في الفيلم لتشجيعهم على إكمال "راست" في محاولة لتكريم ذكرى مديرة التصوير.