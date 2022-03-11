فيلم "قربان" التونسي يفوز بجائزة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز الفيلم التونسي (قربان) للمخرج نجيب بلقاضي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي أسدل الستار على دورته الحادية عشرة مساء أمس الخميس في جنوب مصر.

الفيلم مدته ساعة ونصف تقريبا ويتناول جائحة فيروس كورونا وانعكاساتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الأفراد من خلال الزوجين قيس وسارة ومحاولتهما التأقلم مع التغيرات التي طرأت على نمط الحياة والعمل.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الصومالي (زوجة حفار القبور) من إخراج خضر عيدروس أحمد، كما نوهت لجنة التحكيم بالفيلم الكاميروني (الاتفاق) إخراج ليا مال فرانك تيري.

ونوهت لجنة التحكيم أيضا بأداء الممثل المصري سمير صبري في فيلم (2 طلعت حرب) للمخرج مجدي أحمد علي.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم (حبال المودة) من المغرب وحصل فيلم (16 طلقة) من أوغندا على تنويه خاص.

وفي مسابقة أفلام الشتات "دياسبورا" للمخرجين المقيمين خارج أفريقيا فاز بالجائزة فيلم (أبعد ما تأخذني خطاي) للمخرج ستيفان آرسينيفتش وحصل فيلم (غدا أكثر إشراقا) للمخرج ياسين قنية على جائزة خاصة.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، فاز بالجائزة فيلم (فايا داي) من إثيوبيا ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم (نجمة الصباح) من مدغشقر، كما حصل فيلم (الملجأ الأخير) للمخرج عثمان ساما سيكوا على تنويه خاص.

ونال فيلم (زوجة حفار القبور) من الصومال جائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي"، فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم يعبر عن المرأة للفيلم المصري القصير (بتول) إخراج محمد زهران.

وكرم المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، في حفل الختام الناقد والمخرج التونسي فريد بوغدير.