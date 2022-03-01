"أم طيّبة" يتوّج بجائزة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

المصدر: رويترز

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فاز الفيلم الفرنسي (أم طيبة) للمخرجة حفصية حرزي بجائزة أحسن فيلم روائي طويل في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي أسدل الستار على دورته السادسة أمس الاثنين.

وحصلت الأردنية دارين سلام على جائزة أحسن إخراج عن فيلم (فرحة) فيما حصل فيلم (ريحانة) من بنغلاديش على جائزة أحسن سيناريو، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم السعودي (قوارير).

وفازت بجائزة أحسن ممثلة كرم طاهر عن دورها في فيلم (فرحة) من الأردن، فيما رأت لجنة التحكيم توجيه جائزة أحسن ممثل إلى ممثلة أيضا ومنحتها إلى سابين أزيما عن دورها في فيلم (اسم سري) من فرنسا.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، التي ضمت 24 فيلما فاز بالجائزة فيلم (صماء) من إسبانيا وحصلت ماريان فارلي على جائزة أحسن إخراج عن فيلم (الصقيع) من كندا بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم الأمريكي المصري (شم النسيم) إخراج مارك لاتي.

ومنحت لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما جائزتها لفيلم (روابط مقدسة) من تشاد للمخرج محمد صالح هارون.

ونال فيلم (فرحة) للمخرجة الأردنية دارين سلام جائزة أحسن فيلم أورومتوسطي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وفي مسابقة الأفلام المصرية التي ضمت أربعة أفلام، فاز (قمر 14) للمخرج هادي الباجوري بجائزة أحسن فيلم معني بقضايا المرأة، فيما حصل الفيلم التسجيلي (العودة) للمخرجة سارة الشاذلي على جائزة أحسن فيلم يمثل إبداع المرأة.

وفي مسابقة (أفلام ذات أثر) على المجتمع المدني التي استحدثت هذا العام لأول مرة بالمهرجان وتنافس فيها ثمانية أفلام، فاز بجائزة أحسن فيلم (بداية الخيط) للمخرجة ريم أسامة فيما حصل فيلم (حكايتها) إخراج سيد عبد الخالق على جائزة أحسن موضوع ونال فيلم (أبواب مكة) للمخرج مهند دياب جائزة لجنة التحكيم.