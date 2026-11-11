فيلم «وايلدوود».. جمال البصمة البشرية عبر الشاشات



حين تنطفئ أنوار قاعة السينما ويبدأ عرض فيلم «وايلدوود» (Wildwood) في فوكس سينما بمول الإمارات، وهو من إنتاج استوديو Laika، فإنك لا تذهب فقط لمشاهدة قصة فانتازيا ساحرة، بل تجد نفسك في حالة من الذهول البصري المطلق مع كل لقطة تظهر على الشاشة.

طوال مدة العرض، لم يكن التركيز منصباً فقط على الأحداث أو مصير الأبطال، بل كان هناك هاجس طاغٍ وملازم لكل لقطة: كم ساعة من العمل المتواصل والجهد قد تطلب هذا العمل؟



في زمن تتسابق فيه الاستوديوهات لإنتاج أفلام ومقاطع بضغطة زر عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الحديثة التي تنجز المهام في ثوانٍ معدودة، يأتي الفيلم ليقف مُصفقاً للفن المصنوع باليد والذي يأخذ سنوات حتى يصل للجمهور.



حكاية الفيلم

وتبدأ خيوط هذه الحكاية في قالب فانتازي مظلم ومثير؛ حين يتعرض طفل رضيع للاختطاف المفاجئ على يد سرب غامض من الغربان السوداء العملاقة التي تأخذه بعيداً إلى أعماق غابة برية تُعرف باسم «وايلدوود».

وهنا لا تقف الأخت الكبرى مكتوفة الأيدي، بل تقرر خوض مغامرة خطيرة ومحفوفة بالمخاطر برفقة صديق لها، متجهة نحو المجهول من أجل استعادة أخيها الصغير.



بمجرد عبورهما حدود الغابة، يجد الاثنان أنفسهما في عالم لا يشبه عالمهما أبداً، مكان تسيطر عليه قوى قديمة ومخلوقات غريبة، ليصبحا غريبين في مكان لا يرحم.

ومن هنا تتحول رحلتهما إلى سباق مع الزمن لفك ألغاز هذا العالم المرعب، ومعرفة السر الحقيقي وراء قيام الغربان باختطاف الطفل بالذات، لتتداخل أسرار الغابة العميقة مع مصير العائلة.



تفاصيل مذهلة

هذا الضياع والبحث المضني للشخصيات داخل أحداث الفيلم، يعكس تماماً رحلة الصنعة الحقيقية خلف الكواليس؛ فالتفاصيل البصرية المذهلة والخاطفة لدرجة أن العين تعجز عن التقاطها من مرة واحدة لم تأتِ صدفة.



الرسوم المتحركة في الفيلم بتقنية الوقف الحركي هي إبداع ناطق؛ فحين تنظر إلى دقة الأزياء المصغرة، والخصلات الفردية لشعر الشخصيات، والنسيج اليدوي الدقيق للديكورات الخلفية، تدرك أنك أمام فن لا يقبل الاختصار.



الدمى في هذا العمل ليست مجرد رسومات أو مجسمات جامدة على شاشة، بل هي كائنات ملموسة نحتها فنانون حقيقيون بأيديهم، ووقفوا أمامها ساعات طويلة لتحريكها «إطاراً إطاراً» لبث الروح فيها.

والجمال الحقيقي يكمن في تلك البصمة البشرية؛ الاهتزازات الطفيفة، والملمس الواقعي الخشن الذي يعكس عرق الإنسان وعيوبه المحببة.



يترك «وايلدوود» للمشاهد متعة رؤية جهد إنساني استغرق سنوات طويلة حتى يظهر بهذا النقاء والجمال، ليثبت أن الفن الحقيقي الذي يصنعه الإنسان بيده يبقى وحده قادراً على ترك أثر عميق ودافئ في الروح.