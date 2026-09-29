ليلة السينما الإماراتية في "بوزار" تمدّ جسوراً بين الإمارات وأوروبا عبر الفن السابع

استضافت سفارة دولة الإمارات في بروكسل "ليلة السينما الإماراتية" في مركز الفنون الجميلة "بوزار" في أمسية قدّمت التجربة السينمائية الإماراتية إلى جمهور أوروبي ضمّ صنّاع السياسات وممثلي المؤسسات الثقافية وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وأقيمت الأمسية برعاية سعادة محمد إسماعيل السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والاتحاد الأوروبي، بحضور أكثر من 200 ضيف، من بينهم أعضاء المُجتمعيْن الثقافي والدبلوماسي في بلجيكا.

وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات باتت تحتضن اليوم أكثر من 10 آلاف شركة إعلامية و55 ألف متخصص في القطاع الإعلامي، وأن قطاع الإعلام والترفيه ينمو بنسبة تتجاوز 11 بالمئة سنوياً، وهي أسرع وتيرة نمو يشهدها أي سوق في منطقة الشرق الأوسط.

وقال سعادة السهلاوي في كلمته خلال الأمسية: "التبادل الثقافي والسينما أداتان من أدوات الدبلوماسية الهادئة. قد يبدو هذا من نافلة القول، غير أنه جدير بالتكرار: فحين يطّلع الناس على أفلام بعضهم البعض وموسيقاهم وثقافتهم ينشأ بينهم تقدير أعمق لا تستطيع السياسة ولا الدبلوماسية التقليدية أن تحقّقه".

وأضاف سعادته: "لم تكن دولة الإمارات يوماً بلداً يلتفت إلى الداخل. فمنذ القدم كانت مركزاً للتجارة، وحتى اليوم ظلّت تتوجّه دائماً نحو العالم الأوسع. نحن بلد ما انفكّ يمدّ يده إلى الخارج، يبني الصلات، ويصوغ الشراكات، ويبحث عن أرضية مشتركة عبر القارات والثقافات عبر تعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر".

ورافق العروض معرض "خلف الإطار" الفوتوغرافي، الذي يسلّط الضوء على حرفية صناعة السينما الإماراتية، من مواقع التصوير والديكور إلى مراحل ما بعد الإنتاج، ليمنح الزوار صورة عن العمل الإبداعي والتقني الذي يقوم عليه هذا القطاع المتنامي في الدولة.

وأعقب العروض جلسة حوارية مُدارة مع صنّاع الأفلام، تناولت السرد الإماراتي، ونمو قطاع السينما الوطني، ودور السينما في بناء التفاهم بين المجتمعات.

وفي ختام كلمته، دعا سعادة السفير الحضور إلى مغادرة القاعة بسؤال لا بخلاصة، متسائلاً أيّ حكاية ستبقى عالقة في أذهانهم، وقال: "ليس أيّ الأفلام كان الأتقن صناعةً، بل أيّها ستظلّون تحملونه معكم حين تخطون إلى الشارع"، لافتاً إلى أن الإجابة ستختلف من شخص إلى آخر، وأن هذا الاختلاف هو المقصد.

وتأتي "ليلة السينما الإماراتية" ضمن برنامج الدبلوماسية الثقافية الذي تنفّذه السفارة في بروكسل، والذي يعزّز التواصل بين الشعوب إلى جانب التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

وقد استثمرت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة في صناعاتها الإبداعية، دعماً للإنتاج السينمائي الوطني والتدريب والبنية التحتية، في إطار مسيرة التنويع الاقتصادي الأشمل التي تنتهجها الدولة.