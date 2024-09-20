دريد لحام: أنا بخير

المصدر: دبي ــ البيان

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وجه الفنان السوري دريد لحام رسالة طمأنة إلى جمهوره بعد انتشار شائعات حول تعرضه لأزمة قلبية، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة.

وكشف لحام عن استعداده لخوض مشروع سينمائي جديد يحمل اسم «زيتونه»، تدور أحداثه حول شخصية رجل فقير يقوم بجمع التبرعات من الموظفين في بداية الشهر، لتوزيعها على المحتاجين، والعمل من قصته ويخرجه باسل خطيب، ويعكس من خلاله القضايا الاجتماعية التي تهم الشعوب العربية. وذكر الفنان السوري، في مقابلة مع الإعلامي ربيع هنيدي، أن الجمهور العربي يتطلع إلى أعمال فنية تعكس همومه وآماله.