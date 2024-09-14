سما شوفاني تطلق من دبي أغنية جديدة

المصدر: دبي ــ البيان

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أطلقت المغنية الفلسطينية سما شوفاني من دبي أغنيتها الجديدة «ما تقلي بيبي» تعاونت من خلالها مع الشاعر أحمد ماضي، في حين تولى الألحان الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي.

وقد قامت سما بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في دبي تحت إدارة المخرج جيلبر بو زيد، وقد أضاف الفيديو كليب جواً خاصاً إلى تجربة الأغنية، حيث تم تصويره بشكل احترافي يعكس كلمات الأغنية وجاذبيتها.

سما شوفاني عبرت عن سعادتها الكبيرة بتلك التجربة الفنية، حيث قالت: «سعيدة جداً بالتعاون مع الشاعر أحمد ماضي والملحن جان ماري رياشي الذي أضاف رونقاً جميلاً وعصرياً على كلمات الأغنية. تمثل هذه الأغنية نقلة نوعية في مسيرتي الفنية. إنها أول أغنية خاصة لي بتلك الصفات الموسيقية والكلمات العصرية، وأنا مسرورة جداً بهذا التغيير واللون الجديد الذي أقدمه، والذي يعتبر محبباً جداً للناس».

وأضافت سما: «أتمنى من القلب أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، ويمكنكم الاستماع إليها عبر منصات الموسيقى المحلية والعربية».

سما شوفاني، التي اشتهرت بأدائها لأنماط موسيقية عدة، تستمر في تقديم الإبداع والتنوع في مسيرتها الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن سما شوفاني هي مغنية، ملحنة وعازفة غيتار موهوبة، معروفة بقدرتها على تجسيد مجموعة متنوعة من الأنماط الموسيقية بأسلوبها الخاص. بدأت مسيرتها الفنية بنجاح في عالم الفن وحصلت على اعتراف واسع النطاق من قبل الجماهير والنقاد.

أصدرت العديد من الأغنيات التي حققت نسبة مشاهدات عالية على يوتيوب كأغنية «شو بدك» التي حققت أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، وكذلك أغنية «بهواك» التي وصل عدد المشاهدات إلى مليون و600 ألف.