أغنية لإيفا ماضي باللهجة الخليجية تجمع بين الأصالة والتجديد

المصدر: دبي - البيان

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أغنية تجمع بين الأصالة والتجديد في عوالم الموسيقى الخليجية، قوامها كلمات مؤثرة وألحان سمتها التنويع، طرحتها أخيراً المغنية اللبنانية، إيفا ماضي، بعنوان «يا حبيبي»، بالتعاون مع الملحن المغربي محمد الرفاعي، ومجموعة شركات «إس إس هيلودور» الأسترالية (SS Heliodor)، وهي باللهجة الخليجية، حيث كتب كلماتها الملحن نفسه، المعروف بأعماله الناجحة، مثل «ماشي حب» و«حل عن سمايا»، بالإضافة إلى تعاونه مع العديد من الفنانين مثل سعد لمجرد وجميلة حاتم عمور وبلقيس. وتم توزيع الأغنية بواسطة حمزة الغازي.

وقد قدمت مجموعة شركات «إس إس هيلودور» الأسترالية الفيديو كليب بشكل جديد، حيث تدور أحداثه في بيئة بحرية هادئة، وتحكي رحلة وقصة امرأة شابة.

وقالت إيفا: «أنا في غاية السعادة للتعاون مع محمد الرفاعي، الذي ساهم بشكل كبير في كتابة وتلحين أغنيتي الجديدة. كما أود أن أعبر عن امتناني لشركة إس إس هيلودور على دعمها وإنتاجها الرائع. آمل أن تنال الأغنية إعجاب المستمعين وتترك أثراً في قلوبهم».