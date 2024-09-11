وفاة الممثل الأمريكي جيمس إيرل

المصدر: لوس أنجليس ــ أ ف ب

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توفي أول من أمس عن 93 عاماً الممثل الأمريكي جيمس إيرل جونز، المعروف بإعارة صوته لشخصية دارث فيدر وبمسيرة غزيرة في المسرح والسينما، حسب ما أعلن مديرو أعماله. وعلى مدى أكثر من 60 عاماً من حياته المهنية، رسخ جيمس إيرل جونز نفسه كواحد من الممثلين الأمريكيين من أصل أفريقي الرائدين في جيله.

وجونز هو أحد الفنانين النادرين الذين حصلوا على كل الجوائز الكبرى في المجال الترفيهي الأمريكية (جوائز إيمي للتلفزيون، وجوائز غرامي للموسيقى، وجوائز الأوسكار للسينما، وجوائز توني للمسرح). ويعود دوره السينمائي الأول إلى فيلم «دكتور سترينجلوف» للمخرج ستانلي كوبريك، والذي أدى فيه دور الضابط زوغ.