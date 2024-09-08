سيلينا غوميز تدخل نادي المليارديرات

المصدر: (دبي - البيان)

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حققت الممثلة والمغنية ورائدة الأعمال الأمريكية سيلينا غوميز إنجازاً جديداً، إذ حصلت أخيراً على لقب «مليارديرة»، في عمر 32 عاماً. وبهذا الإنجاز المالي أصبحت سيلينا غوميز واحد من أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة، وفقاً لبلومبرغ، التي يقدر صافي ثروتها بـ1.3 مليار دولار، حسب موقع «24».

ورغم أن مسيرة غوميز المهنية متعددة الأوجه، فإن نصيب الأسد من ثروتها، حوالي 1.1 مليار دولار، يأتي من علامتها التجارية لمستحضرات التجميل Rare Beauty. واستندت ثروة غوميز إلى «القيمة التقديرية» التي وضعتها بلومبرغ لحصتها في العلامة التجارية للجمال، بالإضافة إلى اهتمامها بمنصة الصحة العقلية Wondermind ومختلف الأرباح الأخرى من موسيقاها وتمثيلها وممتلكاتها والأموال التي تجنيها من الإعلانات والدعاية.