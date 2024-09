مارتن غاركس يحيي حفلاً في دبي 16 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي حفلاً فنياً لـ«الدي جي» الهولندي «مارتن غاركس»، الذي يعد أحد أشهر نجوم الموسيقى الإلكترونية في العالم، والذي يعود إلى دبي من جديد لتقديم عرض مباشر في «أتلانتس، النخلة» في 16 نوفمبر المقبل.

وسيقدم الفنان باقة متنوعة من اشهر أغانيه، حيث سيعيش الجمهور ليلة لا تنسى مفعمة بسحر الموسيقى، وأجواء ترفيهية عامرة بالمتعة والمرح. وحاز هذا الفنان على جوائز عالمية عدة، واحتل المرتبة الأولى في «قائمة DJ Mag لأفضل 100 دي جي» لثلاث سنوات متتالية، كما قدم عروضاً في مهرجانات موسيقية شهيرة، منها «كوتشيلا» و«إلكتريك دايزي كرنفال» و«مهرجان ألترا ميوزيك» و«تومورولاند» و«كريمفيلدز» وغيرها.

وتصدرت أغاني «مارتن غاركس»، قائمة الأغاني الأكثر شهرة، مثل Animals وIn The Name of Love وWizard وScared To Be Lonely. في العام 2021 حصد هذا الفنان مليار مشاهدة على منصة Spotify الموسيقية، مع أغنياته الجديدة يومها، مثل Pressure التي تعاون فيها مع المغنية «توف لو».