وفاة الفنان التشكيلي المصري حلمي التوني عن 90 عاماً

المصدر: رويترز

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نعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصر الفنان حلمي التوني، أحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربياً ودولياً، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 90 عاماً.

ونعاه الفنان التشكيلي أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، في بيان، قال فيه إن «الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكَّل وجدان جيل بكامله بأعماله الخالدة».

وُلد التوني في محافظة بني سويف عام 1934، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة (تخصص ديكور مسرحي)، كما درس فنون الزخرفة.

عمل في مؤسسة دار الهلال مشرفاً على المجلات، وظهرت رسومه في مجلتي «سمير» و«ميكي» للأطفال، كما أسهم في إخراج مجلة «المسرح والسينما».

وتعاون مع كبرى دور النشر في تصميم أغلفة الكتب وإخراجها فنياً، لا سيما مؤلفات الأديب المصري نجيب محفوظ.

ورأس تحرير مجلة «وجهات نظر» الشهرية، وأقام عشرات المعارض الفردية في معظم الدول العربية، وشارك في معارض جماعية عربياً ودولياً.

ونال جائزة معرض بولونيا لكتب الأطفال عام 2002، وجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن ملصقه للعام الدولي للطفل عام 1979، وتقتني العديد من المتاحف والمؤسسات لوحاته.