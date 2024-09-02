أديل تودّع ميونيخ بعد 10 حفلات بيعت تذاكرها كاملة

المصدر: ميونيخ - د ب أ

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اختتمت نجمة البوب ​​البريطانية أديل سلسلة حفلاتها الموسيقية العشر في ميونيخ، بعد أربعة أسابيع من انطلاقها، حيث احتفى بها أكثر من 70 ألف معجب خلال آخر حفل لها مساء أول من أمس. وقد بيعت تذاكر الحفلات بالكامل.

وقدمت أديل (36 عاماً) عروضاً مذهلة في ساحة خارجية تم بناؤها خصيصاً لها في ميونيخ، مع موسيقى رائعة وعروض ترفيهية ومشاعر قوية. وقالت أديل: «شكراً ميونيخ. هذا سحري للغاية». وأحيت أديل حفلين أسبوعياً في ساحة «أديل أرينا» المقامة على أرض المعارض التجارية بالمدينة. ويمكن للساحة المؤقتة، التي صُممَت وفقاً لمواصفات أديل وتضم ممشى طوله 93 متراً، أن يستوعب ما يصل إلى 74 ألف شخص. كما تضمنت شاشة عملاقة، يقال إنها الأكبر في العالم بمساحة تزيد عن 4159 متراً مربعاً، والتي عرضت أداء المغنية خلال الحفلات ومقاطع فيديو لأغانيها.

وسافر المعجبون من جميع أنحاء العالم إلى ميونيخ لمشاهدة عروضها. وأفاد المنظمون ببيع 730 ألف تذكرة لكل من الحفلات العشر، على الرغم من أسعارها المرتفعة.

وأخبرت أديل الجمهور بأنها ستعود إلى منزلها في غضون ساعات قليلة حيث تخطط «لاصطحاب طفلها إلى المدرسة» اليوم الإثنين. وبعد حفلات ميونيخ، قالت أديل إنها ستغني في لاس فيجاس في نهاية أكتوبر المقبل قبل أخذ استراحة طويلة.