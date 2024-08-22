تيلور سويفت تختتم جولة «العصور»

المصدر: لندن - رويترز

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اختتمت النجمة الأمريكية، تيلور سويفت، جولة (العصور) الغنائية في أوروبا، وانضمت المغنية البريطانية فلورنس ويلش إليها في الأداء الحي الأول لأغنية «فلوريدا». كما أدت نجمة البوب خلال العرض، الذي أقيم أول أمس في استاد ويمبلي ​​أغنية (سو لونج لندن) «وداعاً يا لندن» للمرة الأولى على المسرح، وهي أغنية يعتقد المعجبون أنها تدور حول نهاية علاقتها مع الممثل البريطاني جو ألوين.

واجتذبت سويفت المعجبين من شتى الأنحاء، للحصول على فرصة، لمشاهدة عرضها الأخير في أوروبا، الذي نال استحسان النقاد. وسارع بعض المعجبين المحبطين وعددهم حوالي 195 ألفاً في فيينا إلى شراء تذاكر حفلات لندن، حيث كلفت التذاكر ما يصل إلى 10 أضعاف قيمتها الرسمية. وجولة العصور هي الأولى، التي تدر إيرادات تتجاوز المليار دولار.