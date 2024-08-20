انطلاق تصوير فيلم «هيبتا.. المناظرة الأخيرة»

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلق، أمس، تصوير الجزء الثاني من فيلم «هيبتا» الذي يحمل اسم «هيبتا.. المناظرة الأخيرة»، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع أبطال العمل السبعة، حيث قرر القائمون على الفيلم تقديم الجزء الثاني بأبطال مختلفين عن الجزء الأول الذي عرض عام 2016، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وتدور أحداث فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة» في إطار دراما رومانسي، وهو من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى أسماء أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً.

ويستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا. كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع. ويجذب الفيلم جمهوراً جديداً إلى جانب محبي فيلم هيبتا ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة.