وفاة النجم السينمائي الفرنسي آلان ديلون عن عمر ناهز 88 عاماً

المصدر: وكالات

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توفي صباح اليوم الأحد النجم الفرنسي العالمي آلان ديلون، أحد أبرز وجوه السينما الفرنسية، عن عمر يناهز 88 عاما، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية.

ونال ديلون العديد من الجوائز والتكريمات طوال مسيرته، من بينها جائزة "سيزار" لأفضل ممثل عن فيلم *"Notre Histoire"* عام 1985. وفي عام 2019، تم تكريمه بجائزة السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان السينمائي تقديرا لمساهمته الطويلة في عالم السينما. ‎

وحظى ديلون بشهرة عالمية وبرع في تجسيد أدوار الشر ورجل الشرطة وأثار عواطف الملايين في جميع أنحاء العالم.