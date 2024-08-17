السجن 20 سنة لمتهمة حاولت الاستيلاء على دارة إلفيس بريسلي

المصدر: أ ف ب

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أُوقفت امرأة، أمس، في الولايات المتحدة بتهمة محاولة ابتزاز مفترضة تهدف إلى الاستيلاء على دارة إلفيس بريسلي، من خلال انتزاعها من ابنته المتوفاة عبر مخطط إجرامي، على ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.

وتواجه المشتبه بها ليزا جانين فيندلي، البالغة 53 عاماً، المتهمة بانتحال هوية، عقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.

ويُشتبه في أنها حاولت الاستيلاء على غريسلاند، دارة بريسلي الفارهة الشهيرة في ممفيس بولاية تينيسي، بحجة أن ابنة المغني الوحيدة ليزا ماري بريسلي التي توفيت في يناير 2023، لم تسدّد قرضاً بقيمة 3,8 ملايين دولار استلفته من شركة تُدعى «ناوساني للاستثمارات» مع رهن دارة غريسلاند كضمانة.

وحاولت فيندلي بعد ذلك تنظيم مزاد على العقار لحساب شركة «نوساني للاستثمارات»، إلا أن هذا الإجراء حُظر في اللحظات الأخيرة في مايو الماضي من جانب قاض في ولاية تينيسي، بناءً على طلب ابنة الراحلة ليزا ماري بريسلي، الممثلة رايلي كيو، التي قدمت شكوى.

وأكدت وزارة العدل، في بيان، أن المشتبه بها زوّرت وثائق عدة، لا سيما من خلال تقليد توقيعَي ابنة إلفيس بريسلي وكاتب بالعدل في فلوريدا، وأنها كانت في الواقع تسعى للاستحصال على هذه الدارة من خلال تسوية بالتراضي مع عائلة بريسلي.

وأصبحت الدارة المشهورة عالمياً متحفاً ومقصداً لمحبي أسطورة موسيقى الروك أند رول.

في هذا الموقع، عُثر على المغني الشهير فاقداً للوعي في أغسطس 1977، قبيل وفاته عن 42 عاماً، في المستشفى.