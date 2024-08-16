تايلور سويفت تواصل جولتها الغنائية في أوروبا

المصدر: لندن - أ ف ب

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تواصل نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت جولتها الضخمة «إيراس» بإحيائها حفلة بلندن في ظل إجراءات أمنية مشددة بعدما ألغيت الأسبوع الماضي حفلاتها الثلاث التي كانت مقررة في فيينا؛ بسبب اكتشاف خطة لتفجير انتحاري خلال إحداها. ويتوقع أن يحضر نحو 90 ألف شخص في ملعب ويمبلي الحفلات الخمس الأخيرة للمغنية في أوروبا، بعد عام ونصف عام تقريباً من انطلاق جولتها الضخمة في الولايات المتحدة.

وقبل أسبوع، ألغيت حفلات سويفت الثلاث المقررة في فيينا في اللحظة الأخيرة بعد اكتشاف خطة تفجير انتحاري وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم، وفقاً للسلطات النمساوية.

وطمأنت شرطة لندن إلى أن تدابير التدقيق عند المداخل ستعزز، مشيرة إلى أن إجراءات أمنية إضافية ستتخذ حول الملعب. وأكدت في بيان أنه «ليس هناك ما يشير إلى أن الأمر الذي تجري السلطات النمساوية تحقيقاً فيه راهناً سيكون له أي تأثير في الأنشطة المقبلة في لندن». كذلك قال رئيس بلدية لندن صادق خان لمحطة «سكاي نيوز» التلفزيونية إن سلطات المدينة تعمل «عن كثب مع الشرطة لضمان إقامة حفلات تايلور سويفت في لندن بأمان».

وأحيت سويفت حفلات عدة في لندن في يونيو الفائت بيعت تذاكرها بالكامل.وستكون حفلات سويفت في لندن مسك الختام للجزء الأوروبي من جولتها، الذي انطلق في مايو الماضي من باريس. وستسافر النجمة العالمية بعد ذلك إلى كندا لإحياء حفلات فنية أخرى .