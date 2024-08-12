شان سي يغني في دبي 31 الجاري

المصدر: دبي ــ البيان

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يحيي نجم «بوليوود» الشهير شان سي حفلاً فنياً على مسرح «كوكا كولا أرينا»، 31 أغسطس الجاري، حيث يقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، التي نالت إعجاب محبيه في العالم.

ويعيش الجمهور في دبي أمسية لا تنسى مليئة بأروع الألحان والإيقاعات النابضة بالحيوية، خلال هذا الحفل الذي يحمل اسم «ليف لوف لاف مع شان سي»، ويؤدّي خلالها هذا الفنان مجموعةً من أشهر أغنياته، التي حفلت بها مسيرته الفنية المتواصلة منذ ثلاثة عقود، ما يوفر أجواء ترفيهية ممتعة، نابضة بالألحان والموسيقى الساحرة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان شان سي يشتهر بأسلوب فريد في الغناء من خلال التنويع في الأنماط الموسيقية، وبالأبعاد العاطفية لأغنياته، كما حصل على العديد من الجوائز العالمية.