بـ1.7 مليون دولار.. مزاد علني على سيارة توم كروز

المصدر: د ب أ

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تقرر عرض السيارة بورشه 928 التي ظهرت في فيلم ريسكي بيزنس (تجارة خطرة) للنجم الأمريكي توم كروز للبيع في مزاد علني.

وتعمل السيارة الألمانية الكوبيه بمحرك سعة 4.5 لتر بقوة 230 حصاناً مع ناقل حركة يعطي 5 سرعات، ونظام تعليق مستقل للعجلات الأربع.

وما يميز هذه السيارة أن النجم توم كروز تعلَّم كيفية قيادة السيارات ذات الناقل اليدوي حتى يتمكن من قيادتها في الفيلم الذي عرض عام 1983 وكان من أوائل البطولات المطلقة للممثل الأمريكي.

وقد تم استخدام 3 سيارات من طراز بورشه 928 في تصوير مشاهد القيادة بالفيلم، حيث تم استخدام السيارة المعروضة للبيع في تصوير اللقطات الواسعة التي تظهر فيها السيارة ككل.

وكان لون هذه السيارة الأصلي هو الأبيض، لكن تم إعادة طلائها باللون البلاتيني المعدني، وهو اللون الموجود حالياً في سيارات 928، لكنه لم يكن متاحاً في عام 1981 عندما بدأ تصوير هذا الفيلم.

واستأجرت شركة متخصصة في توفير السيارات للأفلام هذه السيارة، وتم استخدامها في القيادة، وخاصة في مشهد المطاردة مع سيارة كاديلاك كوبيه دي فيل 1975.

وبعد انتهاء تصوير الفيلم الشهير وعرضه، عادت السيارة إلى ولاية كاليفورنيا، وأعيد طلاؤها باللون الأبيض، وتم بيعها إلى 5 ملاك بعد ذلك قبل أن يعيد اكتشافها منتج الأفلام الوثائقية لويس جونسون من مدينة دنفر بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ومن الممكن نقل السيارة إلى مالك آخر موجود على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لكي يقوم بإجراء بعد الإصلاحات الميكانيكية والجمالية فيها، في حين أنها مع مالكها الحالي منذ 2021

ومن المتوقع وصول سعر السيارة في المزاد الذي سيقام يوم 16 أغسطس الحالي إلى ما بين 1.1 و1.4 مليون جينه إسترليني (1.7 مليون دولار).