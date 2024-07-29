ندى كوسا ملكة جمال لبنان 2024

المصدر: (دبي - البيان)

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توجت ندى كوسا، البالغة من العمر 26 عاماً، بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2024، وذلك خلال حفل أقيم أول من أمس في بيروت. وحضر الحفل العديد من الشخصيات، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وتمّ اختيار لجنة تحكيم مؤلّفة بشكل حصري من سيدات يُجسّدن قصص نجاح، أبرزهن: ملكة جمال الكون لعام 1971 جورجينا رزق، والإعلامية ريا أبي راشد، والممثلة رزان جمال، والعارضة نور عريضة. وكانت النجمة إليسا ضيفة لهذا الحفل.

وشاركت في حفل الانتخاب 15 مُتبارية من حاملات الشهادات الجامعيّة، وقد حصلت على لقب الوصيفة الأولى، سارة بوجودة، البالغة من العمر 19 عاماً، في حين كان لقب الوصيفة الثانية من نصيب غاييل باليان، البالغة من العمر 25 عاماً.