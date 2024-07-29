الآلاف يحضرون حفل تايلور سويفت في ميونخ

المصدر: ميونخ ــ د ب أ

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شاهد آلاف المعجبين حفل المغنية تايلور سويفت في ميونخ مساء السبت، من تلة خارج الإستاد الأوليمبي، الذي قدمت فيه النجمة الأمريكية واحداً من آخر عروض جولتها الموسيقية في ألمانيا.

وظهرت سويفت على مسرح الإستاد الأوليمبي، وصاحت بتحية جمهورها باللغة الألمانية قائلة «يسعدني رؤيتكم»، ما أثار حماساً شديداً لدى الجمهور داخل الإستاد الذي اكتظ بالكامل بمعجبيها.

وشكرت سويفت 74 ألف شخص على حضورهم حفلها، وقالت باللغة الإنجليزية: «شكراً لكم على التسكع معنا». كما وجهت سويفت تحية إلى الآلاف من معجبيها الذين توافدوا إلى تل في حديقة قريبة من الإستاد، على أمل متابعة الحفل، وقالت: «لدينا أشخاص في حديقة خارج الإستاد، وآلاف الأشخاص يستمعون من هناك».

وكانت آخر جولة موسيقية قامت بها سويفت في ألمانيا منذ تسع سنوات. وأطلقت سويفت جولتها العالمية «إيراس» في مارس 2023 وأثارت ضجة عالمية.